    Azərbaycanda I rübdə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 139 mindən çox şəxs qəbul edilib

    Azərbaycanda I rübdə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 139 mindən çox şəxs qəbul edilib

    Bu ilin I rübündə Azərbaycanda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 139 465 şəxs qəbul edilib və onlara 228 718 sayda xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, ümumi elektron xidmətlərin 54,7 %-ni 9 xidmət növü (şifahi və hazır sənədlərin verilməsi ilə bağlı xidmətlər istisna olmaqla) təşkil edib:

    - Bəyannamələrin (hesabatların), cari vergi ödəmələrinin hesablanması barədə arayışın vergi orqanlarına təqdim edilməsi;

    - Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması;

    - Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbzin verilməsi;

    - "ASAN İmza" sertifikatlarının verilməsi;

    - Vergi ödəyicilərinə arayışların verilməsi;

    - Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi;

    - Fiziki şəxslərin uçota alınması və yenidən uçota alınması;

    - Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması (uçotdan çıxarılması);

    - Fiziki şəxslərin uçotdan çıxarılması.

    Hesabat dövründə vergi ödəyicilərindən daxil olmuş 8,2 min sayda yazılı müraciət cavablandırılıb, 8,2 milyon sayda məlumatlandırma xarakterli müxtəlif növ bildiriş (məktub) göndərilib.

    Dövr ərzində 1 602 vergi ödəyicisinin iştirakı ilə 103 görüş keçirilib, 1 604 vergi ödəyicisinə ünvanlı xidmət göstərilib, vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması məqsədilə onların mobil nömrələrinə 355,6 min SMS göndərilib.

