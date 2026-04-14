"Qəbələ" Prins Ovusu ilə yeni müqavilə imzalayıb
Futbol
- 14 aprel, 2026
- 11:16
"Qəbələ" futbolçusu Prins Ovusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" bölgə təmsilçisinə istinadən xəbər verir ki, tərəflar arasında 2028-ci ilin iyununa qədər anlaşma imzalanıb.
20 yaşlı vinger "Qəbələ"nin heyətində keçirdiyi 29 oyunda 7 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə verib.
Qananın Nayan Akademiyasından transfer olunan futbolçu ötən mövsüm "Qəbələ"nin U-19 komandasında çıxış edib.
