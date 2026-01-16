В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенства
Милли Меджлис
- 16 января, 2026
- 11:13
В Милли Меджлисе пройдут слушания, посвященные вопросам защиты прав детей и гендерного равенства.
Как сообщает "Report", этот вопрос включен в план работы Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года.
Целью слушаний является оценка текущей ситуации в указанных направлениях.
