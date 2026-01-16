İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclisdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:11
    Milli Məclisdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək

    Milli Məclisdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi və gender bərabərliyi mövzularına həsr edilən dinləmələr keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2026-cı ilin yaz sessiyası üçün iş planına daxil edilib.

    Qeyd edilib ki, dinləmələrin məqsədi sözügedən istiqamətlərdə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsidir

    В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенства

