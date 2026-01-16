Milli Məclisdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək
Milli Məclis
- 16 yanvar, 2026
- 11:11
Milli Məclisdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi və gender bərabərliyi mövzularına həsr edilən dinləmələr keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin 2026-cı ilin yaz sessiyası üçün iş planına daxil edilib.
Qeyd edilib ki, dinləmələrin məqsədi sözügedən istiqamətlərdə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsidir
