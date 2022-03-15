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В Милли Меджлисе предложили расширить пакет услуг ОМС

В Милли Меджлисе предложили расширить пакет услуг ОМС В результате реализации обязательного медицинского страхования население может воспользоваться более 2500 услугами.
Милли Меджлис
15 марта 2022 г. 12:58
В Милли Меджлисе предложили расширить пакет услуг ОМС

В результате реализации обязательного медицинского страхования население может воспользоваться более 2500 услугами.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов сказал во время обсуждения отчета Кабинета министров Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

По его словам, с внедрением обязательного медицинского страхования в Азербайджане начал формироваться институт семейного врача:

"Общество стало выражать удовлетворенность внедрением ОМС. Но, несмотря на все эти успехи, существует также множество проблем, связанных с ОМС. В клиниках выстраиваются длинные очереди на проведение операций. Считаю, что необходимо расширить пакет услуг обязательного медицинского страхования".

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “İcbari tibbi sığorta zərfinin genişləndirilməsinə ehtiyac var”

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