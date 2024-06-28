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В Азербайджане отныне не допускается снижение брачного возраста на год по каким-либо причинам

В Азербайджане отныне не допускается снижение брачного возраста на год по каким-либо причинам Депутаты Милли Меджлиса проголосовали за отмену пункта в Семейном кодексе, допускавшего снижение на один год брачного возраста по ряду причин, считавшихся уважительными.
Милли Меджлис
28 июня 2024 г. 12:57
В Азербайджане отныне не допускается снижение брачного возраста на год по каким-либо причинам

Депутаты Милли Меджлиса проголосовали за отмену пункта в Семейном кодексе, допускавшего снижение на один год брачного возраста по ряду причин, считавшихся уважительными.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в Семейный кодекс был принят в третьем, окончательном чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно действовавшему законодательству, при наличии уважительных причин местный орган исполнительной власти мог дать разрешение на снижение брачного возраста не более чем на 1 год.

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Версия на английском языке No more exceptions for underage unions as Azerbaijan tightens marriage laws
Версия на азербайджанском языке Deputatlar nikah yaşının üzrlü səbəblərə görə də 1 il azaldılmamasının lehinə səs veriblər

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