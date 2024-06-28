В Азербайджане отныне не допускается снижение брачного возраста на год по каким-либо причинам

Депутаты Милли Меджлиса проголосовали за отмену пункта в Семейном кодексе, допускавшего снижение на один год брачного возраста по ряду причин, считавшихся уважительными.

Депутаты Милли Меджлиса проголосовали за отмену пункта в Семейном кодексе, допускавшего снижение на один год брачного возраста по ряду причин, считавшихся уважительными.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в Семейный кодекс был принят в третьем, окончательном чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно действовавшему законодательству, при наличии уважительных причин местный орган исполнительной власти мог дать разрешение на снижение брачного возраста не более чем на 1 год.