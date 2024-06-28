Шестой созыв Милли Меджлиса завершил свою работу

Шестой созыв Милли Меджлиса Азербайджана завершил свою работу.

Как сообщает Report, сегодня прошло последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса шестого созыва.

Напомним, что на заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), состоявшемся 20 июня, было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

А на пленарном заседании парламента, состоявшемся 21 июня, Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против - 1.

27 июня на заседании Пленума Конституционного суда было принято постановление о конституционности роспуска Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов.