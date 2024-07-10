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Спикер Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Россию

Спикер Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Россию Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса VI созыва Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и X парламентском форуме стран БРИКС.
Милли Меджлис
10 июля 2024 г. 17:30
Спикер Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Россию

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса VI созыва Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и X парламентском форуме стран БРИКС.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Пулково делегацию встретили заместитель председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Иткин, действующий член правительства Санкт-Петербурга и председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, постоянный представитель Милли Меджлиса в МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в пленарных заседаниях парламентского форума БРИКС и Совета МПА СНГ.

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Версия на азербайджанском языке VI çağırış Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiyaya gedib

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