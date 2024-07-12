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Спикер Милли Меджлиса VI созыва приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

Спикер Милли Меджлиса VI созыва приняла участие в заседании Совета МПА СНГ Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова 12 июля в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
Милли Меджлис
12 июля 2024 г. 22:05
Спикер Милли Меджлиса VI созыва приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова 12 июля в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Как сообщили Report в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, выступая в ходе обсуждения вопроса об участии наблюдателей МПА СНГ во внеочередных президентских выборах в Азербайджане, спикер отметила создание соответствующими государственными органами на выборах всех условий для проведения процесса на самом высоком уровне. Была обеспечена полная прозрачность избирательного процесса, чтобы избиратели могли свободно и беспрепятственно выражать свою волю. Об этом заявили и международные наблюдатели.

Упомянув участие в мониторинге выборов 790 международных наблюдателей от 89 стран и 72 международных организаций, в том числе 22 парламентов и 12 межпарламентских организаций, Сахиба Гафарова отметила как основной касающийся выборов момент то, что наш народ проголосовал за дальнейшее развитие Азербайджана, полностью восстановившего свои территориальную целостность и суверенитет. Было отмечено, что Ильхам Гейдар оглу Алиев был вновь избран президентом Азербайджанской Республики, набрав более 92 процентов голосов избирателей, принявших участие в выборах.

В своем выступлении спикер охарактеризовала наблюдение за избирательными процессами как важную сферу сотрудничества в рамках МПА СНГ.

"Оно способствует развитию демократии и правовых государств на территориях стран-членов посредством обмена опытом в сфере организации и проведения избирательных процессов. Поэтому, особого внимания заслуживают деятельность и вклад Международного Института Мониторинга Развития Демократии, Парламентаризма и Соблюдения Избирательных Прав Граждан ПА СНГ (МГИМ), в том числе его Бакинского филиала в процессе наблюдения за выборами", — отметила С.Гафарова.

В своем выступлении спикер подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества в области мониторинга избирательных процессов и сообщила, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана 1 сентября 2024 года в нашей стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVI çağırış Milli Məclisin sədri MDB PA Şurasının iclasında iştirak edib

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