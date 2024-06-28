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В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками

В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками.
Милли Меджлис
28 июня 2024 г. 12:21
В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками

В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Семейный кодекс.

Согласно поправкам, количество препятствующих заключению брака обстоятельств будет увеличено. Согласно документу, запрещаются браки между детьми братьев и (или) сестер, имеющими общего биологического дедушку и (или) бабушку, двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

В проекте также выдвинуты предложения относительно расширения круга субъектов, между которыми не допускается заключение брака.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijan banning marriages between blood relatives
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanda əmi, xala, bibi və dayı uşaqlarının evliliyini qadağan edən qanunu təsdiqləyib

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