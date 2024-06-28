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Милли Меджлис принял в III чтении проект поправок о расширении прав семей шехидов

Милли Меджлис принял в III чтении проект поправок о расширении прав семей шехидов В Азербайджане расширяются права семей шехидов.
Милли Меджлис
28 июня 2024 г. 12:35
Милли Меджлис принял в III чтении проект поправок о расширении прав семей шехидов

В Азербайджане расширяются права семей шехидов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, в случае смерти члена семьи шехида, который был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, очередь на получение жилья будет сохранена за членами его семьи.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələrinin hüquqlarının artırılmasına dair qanun qəbul edilib

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