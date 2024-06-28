Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента состоялось 28 июня.
На заседании рассмотрено 15 вопросов.
Отметим, что весенняя сессия парламента стартовала 1 февраля и продлилась до 31 мая. В июне была созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса, в рамках которой проведено пять пленарных заседаний, принят 31 закон и постановление.
Спикер Сахиба Гафарова поблагодарила депутатов за плодотворную работу как на весенней, так и на внеочередной сессии.