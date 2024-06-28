Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса

Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента состоялось 28 июня.

На заседании рассмотрено 15 вопросов.

Отметим, что весенняя сессия парламента стартовала 1 февраля и продлилась до 31 мая. В июне была созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса, в рамках которой проведено пять пленарных заседаний, принят 31 закон и постановление.

Спикер Сахиба Гафарова поблагодарила депутатов за плодотворную работу как на весенней, так и на внеочередной сессии.