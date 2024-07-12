Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге.

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге.

Об этом Report сообщили в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер, находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для участия в Парламентском Форуме БРИКС и заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), провела встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, председателем Постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей КНР Чжао Лэцзи, спикером Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзилой Нарбаевой и президентом Межпарламентского Союза Тулией Эксон.

На встречах состоялся обмен мнениями о межпарламентских связях и вопросах международного сотрудничества.