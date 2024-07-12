Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге.
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Спикер, находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для участия в Парламентском Форуме БРИКС и заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), провела встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, председателем Постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей КНР Чжао Лэцзи, спикером Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзилой Нарбаевой и президентом Межпарламентского Союза Тулией Эксон.
На встречах состоялся обмен мнениями о межпарламентских связях и вопросах международного сотрудничества.