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Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге

Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге.
Милли Меджлис
12 июля 2024 г. 22:44
Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана VI созыва Сахиба Гафарова провела ряд встреч в Санкт-Петербурге.

Об этом Report сообщили в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер, находящаяся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для участия в Парламентском Форуме БРИКС и заседании Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), провела встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, председателем Постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей КНР Чжао Лэцзи, спикером Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзилой Нарбаевой и президентом Межпарламентского Союза Тулией Эксон.

На встречах состоялся обмен мнениями о межпарламентских связях и вопросах международного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Sankt-Peterburqda bir sıra görüşlər keçirib

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