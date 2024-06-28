В Азербайджане введены крупные штрафы для владельцев ресторанов за проведение свадеб несовершеннолетних

Парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных проступках, предусматривающие крупные штрафы для управляющих объектами общепита, допустивших проведение свадеб и помолвок несовершеннолетних в своих заведе

Парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных проступках, предусматривающие крупные штрафы для управляющих объектами общепита, допустивших проведение свадеб и помолвок несовершеннолетних в своих заведениях.

Как сообщает Report, в Кодекс добавлена новая ​​статья 189-2 об организации всевозможных обрядов и торжеств, связанных со вступлением в брак несовершеннолетних, в частности свадеб и помолвок.

Новая статья предусматривает штраф в размере от 1000 до 1500 манатов для физических лиц, от 3000 до 4000 манатов для должностных лиц, и от 6000 до 9000 манатов для юридических лиц.

При повторном правонарушении в течение года физические лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 манатов, должностные лица - от 5000 до 6000 манатов, юридические лица - от 10 000 до 13 000 манатов.