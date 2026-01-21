В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

В Милли Меджлисе предложили провести общественные слушания по минной безопасности.

Как сообщает "Report", с соответствующим предложением выступил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Он отметил, что дискуссия может быть проведена в формате сотрудничества нескольких комитетов:

"Минная опасность представляет серьезную угрозу не только для безопасности, но и для экологических ресурсов, материального и духовного наследия, почвы и других сфер. Было бы целесообразно разработать концепцию минной проблемы и вынести ее на обсуждение в формате слушаний в течение года".