В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности
Милли Меджлис
- 21 января, 2026
- 12:04
В Милли Меджлисе предложили провести общественные слушания по минной безопасности.
Как сообщает "Report", с соответствующим предложением выступил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Он отметил, что дискуссия может быть проведена в формате сотрудничества нескольких комитетов:
"Минная опасность представляет серьезную угрозу не только для безопасности, но и для экологических ресурсов, материального и духовного наследия, почвы и других сфер. Было бы целесообразно разработать концепцию минной проблемы и вынести ее на обсуждение в формате слушаний в течение года".
