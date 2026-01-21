Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Милли Меджлис
    • 21 января, 2026
    • 12:04
    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    В Милли Меджлисе предложили провести общественные слушания по минной безопасности.

    Как сообщает "Report", с соответствующим предложением выступил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

    Он отметил, что дискуссия может быть проведена в формате сотрудничества нескольких комитетов:

    "Минная опасность представляет серьезную угрозу не только для безопасности, но и для экологических ресурсов, материального и духовного наследия, почвы и других сфер. Было бы целесообразно разработать концепцию минной проблемы и вынести ее на обсуждение в формате слушаний в течение года".

    Milli Məclisdə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsi təklif olunub
    Public hearing on mine action proposed in Azerbaijan's parliament

