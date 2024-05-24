В Азербайджане установлена новая госпошлина для импортеров и производителей табака

В Азербайджане установлена новая госпошлина для субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий.
Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в поправке в закон "О государственной пошлине", которая обсуждалась в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправке, плата за выписку из Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, будет составлять 150 манатов.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в окончательном чтении.