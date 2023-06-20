В Азербайджан по заказу пациента лекарства будут поставляться только в количестве, указанном в рецепте

В Азербайджан по заказу пациента лекарства будут поставляться только в количестве, указанном в рецепте

В Азербайджан лекарства по заказу пациента будут поставляться только в количестве, указанном в рецепте.

https://static.report.az/photo/bfc6b860-72dc-3983-a83f-0fdb354d8a9c.jpg https://static.report.az/photo/bfc6b860-72dc-3983-a83f-0fdb354d8a9c.jpg

В Азербайджан лекарства по заказу пациента будут поставляться только в количестве, указанном в рецепте. Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в Закон "О лекарственных средствах". С поправкой лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, не включенные в государственный реестр, утвержденный в порядке, предусмотренном статьей 12-1.6 закона, могут ввозиться в страну оптовыми фармацевтическими предприятиями, аптечными организациями или органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании заказа пациента только в количестве, указанном в рецепте. Продажа этих лекарственных средств на территории страны запрещена, за исключением лицу, которому выписан рецепт. Ограничения на ввоз лекарственных средств на таможенную территорию или их вывоз с этой территории могут быть установлены в соответствии со статьей 215.1 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики. Подпишитесь на наш Telegram канал