Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2025
    • 21:15
    Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

    Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спикера хорватского парламента встретили зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы, послы обеих стран Анар Иманов и Бранко Зебич, а также другие официальные лица.

    Милли Меджлис парламент официальный визит Хорватия Гордан Яндрокович
    Фото
    Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Последние новости

    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    21:25

    Глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:17

    III Игры СНГ: Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете

    Индивидуальные
    21:15
    Фото

    Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

    Милли Меджлис
    21:04

    Карни на встрече с Трампом коснулся мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    21:01

    США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden Dome

    Другие страны
    21:00

    Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    Лента новостей