Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан
Милли Меджлис
- 07 октября, 2025
- 21:15
Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спикера хорватского парламента встретили зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы, послы обеих стран Анар Иманов и Бранко Зебич, а также другие официальные лица.
Последние новости
21:43
Фото
Видео
В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
21:41
Трамп вновь заявил, что разочаровался в ПутинеДругие страны
21:32
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГВнешняя политика
21:25
Глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:17
III Игры СНГ: Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачетеИндивидуальные
21:15
Фото
Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в АзербайджанМилли Меджлис
21:04
Карни на встрече с Трампом коснулся мира между Баку и ЕреваномВнешняя политика
21:01
США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden DomeДругие страны
21:00