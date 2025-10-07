Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем 7 октября прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спикера хорватского парламента встретили зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы, послы обеих стран Анар Иманов и Бранко Зебич, а также другие официальные лица.