İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Milli Məclis
    • 07 oktyabr, 2025
    • 21:11
    Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xorvatiya parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 7-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Xorvatiya parlamentinin sədrini Milli Məclisin sədr müavini Musa Qasımlı, hər iki ölkənin səfirləri Anar İmanov, Branko Zebiç və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Xorvatiya parlamenti Qordan Yandrokoviç Rəsmi səfər
    Foto
    Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

    Son xəbərlər

    21:29

    Prezident İlham Əliyev TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    21:11
    Foto

    Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Milli Məclis
    21:02

    III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    20:59

    Kanadanın Baş naziri ABŞ Prezidenti ilə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhdən danışıb

    Xarici siyasət
    20:53

    Azərbaycanla Rumıniya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:42

    Gəncədə 3 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    20:37

    Qırğızıstanlı nazir: Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi bizim üçün çox önəmlidir

    Xarici siyasət
    20:33
    Foto
    Video

    Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-6

    Xarici siyasət
    20:21

    Səfir: Cənubi Koreya Bakının regionda davamlı sülhə nail olmaq əzminin şahidi oldu

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti