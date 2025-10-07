Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
Milli Məclis
- 07 oktyabr, 2025
- 21:11
Xorvatiya parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 7-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Xorvatiya parlamentinin sədrini Milli Məclisin sədr müavini Musa Qasımlı, hər iki ölkənin səfirləri Anar İmanov, Branko Zebiç və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
