Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 октября встретилась с делегацией во главе с председателем постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чунг Еу-йонгом.

Как передает Report, в ходе встречи спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан придает особое значение развитию политических связей со странами Азии, и подчеркнула, что ICAPP выступает важным механизмом многосторонности и солидарности в регионе, являясь значимой платформой, способствующей миру, безопасности и сотрудничеству в Азии.

Председатель Постоянного комитета ICAPP Чунг Еу-йонг заявил, что представляемая им организация придает особое значение отношениям с Азербайджаном, и отметил, что связи с правящей партией нашей страны продолжают развиваться.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и ICAPP, расширении межпарламентских связей в Азиатском регионе, углублении взаимопонимания, а также других вопросах, представляющих интерес для сторон.