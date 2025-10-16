Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2025
    • 19:08
    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 октября встретилась с делегацией во главе с председателем постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чунг Еу-йонгом.

    Как передает Report, в ходе встречи спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан придает особое значение развитию политических связей со странами Азии, и подчеркнула, что ICAPP выступает важным механизмом многосторонности и солидарности в регионе, являясь значимой платформой, способствующей миру, безопасности и сотрудничеству в Азии.

    Председатель Постоянного комитета ICAPP Чунг Еу-йонг заявил, что представляемая им организация придает особое значение отношениям с Азербайджаном, и отметил, что связи с правящей партией нашей страны продолжают развиваться.

    В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и ICAPP, расширении межпарламентских связей в Азиатском регионе, углублении взаимопонимания, а также других вопросах, представляющих интерес для сторон.

    Лента новостей