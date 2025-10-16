İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:49
    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova oktyabrın 16-da Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransının (ICAPP) Daimi Komitəsinin sədri Çunq Eu-yonqun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə siyasi əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verdiyini deyən spiker Sahibə Qafarova, ICAPP-ın regionda çoxtərəfliliyin, həmrəyliyin mühüm mexanizmi kimi çıxış etdiyini, Asiyada sülhü, təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı təşviq edən mühüm platforma olduğunu bildirib.

    Söhbət zamanı Ulu öndər Heydər Əliyevin qurucusu, Prezident İlham Əliyevin sədri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim partiyası kimi rolu, fəal beynəlxalq əlaqələri haqqında məlumat verilib. YAP-ın Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransında fəal və uğurla təmsil olunmasından məmnunluq ifadə olunaraq, tərəflər arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin əhəmiyyəti qeyd edilib. O cümlədən, YAP-ın təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransı (ICAPP) Asiya Mədəniyyət Şurasının (ACC) "Milli müxtəliflikdən qlobal həmrəyliyə: yeni dünya nizamında mədəniyyətin rolu" mövzusunda 4-cü iclası kimi beynəlxalq tədbirlərin müxtəlif ölkələrin siyasi partiyaları və mədəni qurumları arasında dialoqun gücləndirilməsinə, qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşdirilməsinə və ortaq dəyərlər əsasında əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verir.

    ICAPP Daimi Komitəsinin sədri Çunq Eu-yonq təmsil etdiyi təşkilatın Azərbaycanla münasibətlərə xüsusi önəm verdiyini deyib və ölkənin hakim partiyası ilə mövcud əlaqələrin inkişafını qeyd edib.

    Söhbətdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan və hazırda Azərbaycan Milli Məclisinin sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının (QH) Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri, Asiya regionunda parlamentlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşılıqlı anlayışın dərinləşdirilməsi və tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sahibə Qafarova Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransı Qoşulmama Hərəkatı
    Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничества

    Son xəbərlər

    18:49
    Foto

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    18:49

    Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:42
    Video

    "Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    18:25

    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    18:16
    Foto

    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    İnfrastruktur
    18:16

    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    18:09

    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 5 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti