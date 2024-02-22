Спикер парламента Ирака призвал страны мира остановить войну в Газе

Спикер Совета представителей Ирака Мохсин Али Акбар аль-Мандалави призвал международное сообщество способствовать прекращению боевых действий в секторе Газа.

Спикер Совета представителей Ирака Мохсин Али Акбар аль-Мандалави призвал международное сообщество способствовать прекращению боевых действий в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом он заявил на 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Спикер отметил, что необходимо стараться восстановить стабильность и мир на азиатском континенте ради блага всего человечества:

"Важно укреплять сотрудничество между нашими странами и решить кризис в секторе Газа, потому что есть опасность разрастания этого кризиса за пределы региона. Поэтому все страны мира должны стараться не допустить этого. В настоящее время правительство и народ Ирака мобилизуют все силы в данном направлении".