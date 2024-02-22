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Спикер парламента Ирака призвал страны мира остановить войну в Газе

Спикер парламента Ирака призвал страны мира остановить войну в Газе Спикер Совета представителей Ирака Мохсин Али Акбар аль-Мандалави призвал международное сообщество способствовать прекращению боевых действий в секторе Газа.
Милли Меджлис
22 февраля 2024 г. 12:27
Спикер парламента Ирака призвал страны мира остановить войну в Газе

Спикер Совета представителей Ирака Мохсин Али Акбар аль-Мандалави призвал международное сообщество способствовать прекращению боевых действий в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом он заявил на 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Спикер отметил, что необходимо стараться восстановить стабильность и мир на азиатском континенте ради блага всего человечества:

"Важно укреплять сотрудничество между нашими странами и решить кризис в секторе Газа, потому что есть опасность разрастания этого кризиса за пределы региона. Поэтому все страны мира должны стараться не допустить этого. В настоящее время правительство и народ Ирака мобилизуют все силы в данном направлении".

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Версия на английском языке Speaker of Iraqi parliament calls on states to prevent war in Gaza
Версия на азербайджанском языке İraq parlamentinin sədri dünya ölkələrini Qəzzadakı müharibənin qarşısını almağa çağırıb

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