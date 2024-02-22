О нас

Спикер: Инфраструктура Азербайджана доступна для всех азиатских стран

Спикер: Инфраструктура Азербайджана доступна для всех азиатских стран Азербайджан придает большое значение развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с азиатскими странами.
Милли Меджлис
22 февраля 2024 г. 11:27
Спикер: Инфраструктура Азербайджана доступна для всех азиатских стран

Азербайджан придает большое значение развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с азиатскими странами.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

По ее словам, сфера транспортных коммуникаций является важным направлением сотрудничества, способствующим процветанию стран и региона в целом.

"В результате огромных инвестиций в транспортную инфраструктуру Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических хабов Евразии. Через Азербайджан проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Инфраструктура нашей страны доступна для всех азиатских стран. Расширение сотрудничества в этой сфере, безусловно, будет способствовать развитию экономических и торговых связей между странами", - сказала Гафарова.

Она также отметила, что чистая окружающая среда и зеленое развитие являются одними из приоритетных направлений программы устойчивого развития Азербайджана.

"Азербайджан присоединился к глобальному соглашению об увеличении втрое мощности возобновляемых источников энергии и удвоении энергоэффективности во всем мире к 2030 году. Наша страна выбрана принимающей стороной COP29 при единогласной поддержке международного сообщества. Это является признанием приверженности Азербайджана поддержке международных усилий в вопросе изменения климата", - заявила спикер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Speaker: Azerbaijan’s infrastructure is accessible to all Asian countries
Версия на азербайджанском языке Spiker: Azərbaycanın infrastrukturu bütün Asiya ölkələri üçün əlçatandır

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
21 февраля 2024 г. 15:31
Германия и Украина подписали соглашение в области безопасности
Германия и Украина подписали соглашение в области безопасности
16 февраля 2024 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi