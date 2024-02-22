Спикер: Инфраструктура Азербайджана доступна для всех азиатских стран

Азербайджан придает большое значение развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с азиатскими странами.

Азербайджан придает большое значение развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с азиатскими странами.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

По ее словам, сфера транспортных коммуникаций является важным направлением сотрудничества, способствующим процветанию стран и региона в целом.

"В результате огромных инвестиций в транспортную инфраструктуру Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических хабов Евразии. Через Азербайджан проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Инфраструктура нашей страны доступна для всех азиатских стран. Расширение сотрудничества в этой сфере, безусловно, будет способствовать развитию экономических и торговых связей между странами", - сказала Гафарова.

Она также отметила, что чистая окружающая среда и зеленое развитие являются одними из приоритетных направлений программы устойчивого развития Азербайджана.

"Азербайджан присоединился к глобальному соглашению об увеличении втрое мощности возобновляемых источников энергии и удвоении энергоэффективности во всем мире к 2030 году. Наша страна выбрана принимающей стороной COP29 при единогласной поддержке международного сообщества. Это является признанием приверженности Азербайджана поддержке международных усилий в вопросе изменения климата", - заявила спикер.