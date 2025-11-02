Спикер Арабского парламента: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Азербайджан является одним из важных партнеров для арабских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Арабского парламента Мухаммед Ахмад Аль-Ямахи на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Каире.

С.Гафарова выразила удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и исламскими странами, подчеркнув, что в основе наших связей лежат общие религиозные, культурные и духовные ценности.

Было отмечено, что межпарламентское сотрудничество также играет важную роль в развитии отношений между странами. В частности, было указано, что Милли Меджлис наладил тесные связи с Арабским парламентом и государствами-членами этой организации. Также было выражено удовлетворение участием делегаций парламентов ряда арабских стран в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики, которая недавно прошла в Баку.

Мухаммед Ахмад Аль-Ямахи поздравил Азербайджан по случаю 30-летия принятия Конституции, а также с 8 ноября – Днем Победы.

В ходе беседы была отмечена важность совместной деятельности Милли Меджлиса и Арабского парламента на международном уровне. Также было отмечено, что Арабский парламент придает большое значение связям с Парламентской сетью Движения неприсоединения (ПСДН), созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и в настоящее время возглавляемой Милли Меджлисом. Было подчеркнуто, что ПСДН имеет статус наблюдателя при Арабском парламенте, который, в свою очередь, участвует во всех мероприятиях Парламентской сети.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения двусторонних связей и отметили важность продолжения совместных усилий в данном направлении.