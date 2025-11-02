İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir

    Milli Məclis
    • 02 noyabr, 2025
    • 16:27
    Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir

    Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qahirə şəhərində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşən Ərəb Parlamentinin prezidenti Mohamed Alyammahi deyib.

    Görüşdə spiker Sahibə Qafarova Azərbaycanla müsəlman ölkələri arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluğunu ifadə edərək əlaqələrimizin əsasında ortaq dini, mədəni və mənəvi dəyərlərin dayandığını vurğulayıb.

    Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında parlamentlərarası əməkdaşlıq da mühüm rol oynayır. O cümlədən, Milli Məclisin Ərəb Parlamenti və ona üzv olan ölkələrin parlamentləri ilə sıx əlaqələrə malik olduğu bildirilib. Bu günlərdə Bakıda keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Parlament Konfransında bir sıra ərəb ölkələri parlamentlərinin nümayəndə heyətlərinin iştirakından da məmnunluq ifadə olunub.

    Görüşdə Mohamed Alyammahi Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul olunmasının 30 illiyi, həmçinin 8 noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

    Söhbət zamanı Milli Məclislə Ərəb Parlamenti arasında beynəlxalq səviyyədə də birgə fəaliyyətin əhəmiyyəti qeyd olunub. Həmçinin Ərəb Parlamentinin Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan və hazırda Milli Məclisin sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi ilə əlaqələrə də böyük əhəmiyyət verdiyi bildirilib. Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Ərəb Parlamenti yanında müşahidəçi statusuna malik olduğu, Ərəb Parlamentinin də Parlament Şəbəkəsinin bütün tədbirlərində iştirak etdiyi vurğulanıb.

    Görüşdə həmçinin Milli Məclislə Ərəb Parlamenti arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib, bu istiqamətdə birgə səylərin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Ərəb Parlamenti Milli Məclis Sahibə Qafarova
    Foto
    Спикер Арабского парламента: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    17:30

    "Oxford Economics": Böyük Britaniyanın dövlət borcu 20 ildə üç dəfə artıb

    Digər ölkələr
    17:14
    Video

    Ermənistanda avtobus aşıb, 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:00

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    16:49

    Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    16:45
    Foto

    Filippin Kanada ilə silahlı qüvvələrin statusu haqqında saziş bağlayıb

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    Leyla Əliyeva "EcoMind 2025" konfransında iştirak edib

    Ekologiya
    16:27
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir

    Milli Məclis
    16:17

    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    Region
    16:13
    Foto

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti