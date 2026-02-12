İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Son iki gündə Biləsuvar və Cəlilabadda 16 nəfər qarlı havada yıxılaraq xəsarət alıb

    Hadisə
    • 12 fevral, 2026
    • 11:03
    Son iki gündə Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında 16 nəfər qarlı havada yıxılaraq xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq Biləsuvar və Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanalarından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevralın 10-11-də qarlı havada xəsarət almaları səbəbindən Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına 14, Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına isə 2 nəfər hospitalizasiya olunub.

    Onların hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

