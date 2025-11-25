Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 2 декабря
Милли Меджлис
- 25 ноября, 2025
- 12:45
Очередное пленарное заседание в рамках осенней сессии Милли Меджлиса состоится 2 декабря.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания парламента.
Она отметила, что дополнительная информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позднее.
