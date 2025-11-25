Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 2 декабря

    Милли Меджлис
    • 25 ноября, 2025
    • 12:45
    Очередное пленарное заседание в рамках осенней сессии Милли Меджлиса состоится 2 декабря.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания парламента.

    Она отметила, что дополнительная информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позднее.

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 2-si keçiriləcək
    Next plenary meeting of Azerbaijani parliament to be held on Dec. 2

