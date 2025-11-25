Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 2-si keçiriləcək
Milli Məclis
- 25 noyabr, 2025
- 12:40
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 2-si keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
