    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 2-si keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:40
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 2-si keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Milli Məclis Plenar iclas Sahibə Qafarova
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 2 декабря
    Next plenary meeting of Azerbaijani parliament to be held on Dec. 2

