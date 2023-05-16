О нас

Сахиба Гафарова: После возвращения к власти Гейдара Алиева Азербайджан встал на путь прогресса

Сахиба Гафарова: После возвращения к власти Гейдара Алиева Азербайджан встал на путь прогресса После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан вышел из рецессии и встал на путь прогресса.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 11:51
Сахиба Гафарова: После возвращения к власти Гейдара Алиева Азербайджан встал на путь прогресса

После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан вышел из рецессии и встал на путь прогресса.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Она напомнила, что именно после прихода к власти общенационального лидера во всех сферах начались созидательные работы: "Уже в тот период был создан богатый экономический потенциал будущего независимого Азербайджана. В тот период было проведено много реформ и в социальной сфере. Общенациональный лидер сыграл особую роль в принятии ряда важных решений".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Ulu Öndər hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan tənəzzüldən çıxaraq yüksəliş yoluna qədəm qoydu”

Другие новости из категории

Председатель парламента Грузии: Гейдар Алиев возродил национальное самосознание в Азербайджане
Председатель парламента Грузии: Гейдар Алиев возродил национальное самосознание в Азербайджане
16 мая 2023 г. 12:18
Президент Межпарламентского союза: Следует гордиться проделанной Гейдаром Алиевым работой для Азербайджана
Президент Межпарламентского союза: Следует гордиться проделанной Гейдаром Алиевым работой для Азербайджана
16 мая 2023 г. 12:12
Ханафи Гибали: Успешную политику Гейдара Алиева продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев
Ханафи Гибали: Успешную политику Гейдара Алиева продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев
16 мая 2023 г. 12:10
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Приглашенные на спецзаседание ММ делегации посетили могилу общенационального лидера
Приглашенные на спецзаседание ММ делегации посетили могилу общенационального лидера
16 мая 2023 г. 10:30
Сахиба Гафарова ознакомилась с выставкой в агентстве ТАСС, посвященной 100-летию Гейдара Алиева
ФотоСахиба Гафарова ознакомилась с выставкой в агентстве ТАСС, посвященной 100-летию Гейдара Алиева
15 мая 2023 г. 22:02
В Госдуме России организована выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
В Госдуме России организована выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
15 мая 2023 г. 18:29
Сахиба Гафарова посетила в Москве выставку, посвященную 100-летию Гейдара Алиева
ФотоСахиба Гафарова посетила в Москве выставку, посвященную 100-летию Гейдара Алиева
15 мая 2023 г. 15:47
Азербайджанская делегация примет участие в мероприятиях в честь юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве
ФотоАзербайджанская делегация примет участие в мероприятиях в честь юбилея великого лидера Гейдара Алиева в Москве
14 мая 2023 г. 23:06
Спикер Милли Меджлиса проинформировала главу Арабского парламента о работах на освобожденных территориях
Спикер Милли Меджлиса проинформировала главу Арабского парламента о работах на освобожденных территориях
14 мая 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi