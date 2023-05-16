Сахиба Гафарова: После возвращения к власти Гейдара Алиева Азербайджан встал на путь прогресса

После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан вышел из рецессии и встал на путь прогресса.

После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан вышел из рецессии и встал на путь прогресса.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала 16 мая на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Она напомнила, что именно после прихода к власти общенационального лидера во всех сферах начались созидательные работы: "Уже в тот период был создан богатый экономический потенциал будущего независимого Азербайджана. В тот период было проведено много реформ и в социальной сфере. Общенациональный лидер сыграл особую роль в принятии ряда важных решений".