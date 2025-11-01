Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Сахиба Гафарова находится с визитом в Египте

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Египте.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Каира спикера парламента Азербайджана встречали посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов и другие официальные лица.

    В рамках визита ожидается проведение ряда встреч и участие спикера в открытии Большого Египетского музея (Музея Гизы).

    Сегодня правительство Египта принимает десятки иностранных лидеров и официальных лиц на открытии Большого Египетского музея - проекта стоимостью $1 млрд, реализация которого велась десятилетиями и сопровождалась задержками и перерасходом бюджета.

    Сахиба Гафарова Египет визит Музей Гизы
    Sahibə Qafarova Misirdə səfərdədir
    Speaker of Milli Majlis Sahiba Gafarova arrives in Egypt on visit

    

