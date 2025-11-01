İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Milli Məclis
    • 01 noyabr, 2025
    • 16:31
    Sahibə Qafarova Misirdə səfərdədir

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Misirə işgüzar səfəri başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan parlamentinin sədrini Qahirənin beynəlxalq hava limanında Misir Xarici İşlər Nazirliyinin səfiri Valid Şams, Azərbaycanın Misirdəki səfiri Elxan Poluxov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    S.Qafarova səfər çərçivəsində Böyük Misir Muzeyinin açılış mərasimində iştirak edəcək.

    Сахиба Гафарова находится с визитом в Египте
    Speaker of Milli Majlis Sahiba Gafarova arrives in Egypt on visit

