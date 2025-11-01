Sahibə Qafarova Misirdə səfərdədir
Milli Məclis
- 01 noyabr, 2025
- 16:31
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Misirə işgüzar səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan parlamentinin sədrini Qahirənin beynəlxalq hava limanında Misir Xarici İşlər Nazirliyinin səfiri Valid Şams, Azərbaycanın Misirdəki səfiri Elxan Poluxov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
S.Qafarova səfər çərçivəsində Böyük Misir Muzeyinin açılış mərasimində iştirak edəcək.
