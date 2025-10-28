Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2025
    • 09:48
    Председатель Сената Пакистана Сейид Юсуф Реза Гилани прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, он примет участие в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев высокопоставленного гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Пакистан Камаледдин Гафаров и другие официальные лица.

    Милли Меджлис Сенат Пакистана 30-летие Конституции
