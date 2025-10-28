Председатель Сената Пакистана прибыл в Азербайджан
Милли Меджлис
- 28 октября, 2025
- 09:48
Председатель Сената Пакистана Сейид Юсуф Реза Гилани прибыл в Азербайджан.
Как сообщает Report, он примет участие в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев высокопоставленного гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Пакистан Камаледдин Гафаров и другие официальные лица.
Последние новости
10:51
Губернатор Камчатки: 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансереВ регионе
10:50
Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%Внешняя политика
10:49
Фото
В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращениеВнешняя политика
10:47
В Баку стартовал международный саммит тюркских государств InsurtechФинансы
10:46
Азербайджан и Китай обсудили укрепление сотрудничества в авиационной сфереИнфраструктура
10:39
Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссииВнешняя политика
10:37
В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го классаНаука и образование
10:31
В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатовФинансы
10:20