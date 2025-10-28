Pakistan Senatının sədri Azərbaycana gəlib
Milli Məclis
- 28 oktyabr, 2025
- 09:43
Pakistan Senatının sədri Seyid Yusuf Rza Gilani Azərbaycana səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, məqsəd Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Parlament Konfransında iştirak etməkdir.
Senat sədrini Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Milli Məclis sədrinin müavini Musa Qasımlı, Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Kamaləddin Qafarov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
