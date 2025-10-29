Председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана посетил Азербайджан
Милли Меджлис
- 29 октября, 2025
- 08:44
Председатель Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода прибыл в Азербайджан с визитом для участия в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Отдел пресс-службы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским отношениям с Таджикистаном Айдын Мирзазаде и другие официальные лица.
Последние новости
08:44
Фото
Председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана посетил АзербайджанМилли Меджлис
08:37
Фото
Сотрудник ANAMA и его собака получили награду "Команда собак-саперов года" в СШАЭто интересно
08:26
Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем РеспубликиВнешняя политика
08:15
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем РеспубликиВнешняя политика
08:14
Япония и США намерены активизировать совместные ученияДругие страны
07:57
Житель села Гасанриз: Мы ждали этого дня более тридцати летВнутренняя политика
07:15
Фото
В Агдам и Агдере выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
07:15
Бывший вынужденный переселенец: Это самый лучший деньВнутренняя политика
06:47