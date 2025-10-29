İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

    Milli Məclis
    • 29 oktyabr, 2025
    • 08:29
    Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

    Tacikistan Respublikası Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri Fayzali İdizoda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Parlament Konfransında iştirak etmək məqsədilə Azərbaycana səfərə gəlib.

    Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədrini Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, parlamentin Tacikistan ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Aydın Mirzəzadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Tacikistan Ali Məclisi Beynəlxalq Parlament Konfransı Milli Məclis
    Foto
    Председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана прибыл в Азербайджан
    Foto
    Speaker of Tajikistan's Assembly of Representatives arrives in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    09:46

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilib

    Futbol
    09:42

    Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    09:37

    Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    09:36
    Foto

    "Azera Toxumçuluq" müəssisəsində daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaq

    ASK
    09:32

    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub

    Region
    09:31

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:23

    MİDA güzəştli mənzillərin növbəti satışını elan edib, qiymətləri açıqlayıb

    Maliyyə
    09:23

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcək

    Futbol
    09:20
    Foto

    Sabirabad Sənaye Məhəlləsində istehsal olunan gübrə ixrac ediləcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti