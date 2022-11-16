Председатель ММ: Ответственность за последствия резолюции ляжет на французскую сторону

"Призываем Сенат Франции отказаться от попыток незаконного вмешательства в процессы на Южном Кавказе и судьбы народов, изображать армян жертвами агрессии и разжигать ставший историей конфликт".

"Призываем Сенат Франции отказаться от попыток незаконного вмешательства в процессы на Южном Кавказе и судьбы народов, изображать армян жертвами агрессии и разжигать ставший историей конфликт".

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на пленарном заседании парламента.

"Нет сомнений, что ответственность за негативные последствия резолюции, принятой Сенатом Франции под влиянием лживой армянской пропаганды и с намерением получить политические дивиденды, в целом ляжет на французскую сторону", - добавила С.Гафарова.