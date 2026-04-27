Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Центром чистой энергии ОЭС

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о стране-хозяйке между Азербайджаном и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, документ был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Основной целью соглашения является создание условий для эффективной деятельности Центра, включая обеспечение выполнения его функций и задач, а также регулирование ключевых аспектов взаимодействия между Центром и принимающей стороной.

Соглашение определяет правовой статус Центра, его здания и сотрудников, включая предоставляемые им привилегии и иммунитеты. Центр наделяется статусом юридического лица и соответствующими полномочиями, в том числе правом заключать договоры, приобретать имущество и обращаться в суд.

Кроме того, документ регулирует вопросы, связанные с размещением Центра в Баку, эксплуатационными и коммунальными расходами, безопасностью, санитарными требованиями, действиями в чрезвычайных ситуациях, неприкосновенностью здания и архивов, а также условиями проживания сотрудников, визовыми процедурами и другими аспектами.