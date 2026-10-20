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    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 10:30
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений

    В Баку при совместной организации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Академии электронного управления Эстонии (eGA), в рамках проекта "Укрепление киберустойчивости в странах Восточного партнерства", проходит VIII Саммит ИТ-руководителей государственных учреждений.

    Как сообщает Report, мероприятие посвящено теме "Надежный искусственный интеллект, устойчивое общество: ценности и безопасность в эпоху ИИ".

    В саммите принимают участие представители госучреждений, руководящие лица и специалисты в области информационной безопасности, а также международные эксперты.

    На мероприятии будут обсуждаться вопросы применения ИИ в госуправлении, создаваемые им возможности и новые киберугрозы, управление данными, а также выявление и управление рисками, связанными с ИИ. В центре внимания будут азербайджанский и европейский опыт, безопасное применение искусственного интеллекта, укрепление возможностей киберзащиты и направления внедрения принципов надежного цифрового государства.

    Саммит имеет важное значение с точки зрения обмена опытом в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, укрепления сотрудничества между государственными учреждениями и продвижения устойчивых подходов к противодействию рискам в эпоху ИИ.

    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений
    В Баку проходит VIII Саммит ИТ-руководителей госучреждений

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Искусственный интеллект (ИИ) Кибербезопасность
    Фото
    Bakıda Dövlət Qurumlarının İT rəhbərlərinin VIII Zirvə Toplantısı keçirilir
    Фото
    8th Summit of Government Chief Information Officers in Baku
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