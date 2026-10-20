Места памяти Западного Азербайджана: История села Акерак

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории села Акерак (ныне Агарак) в современной Армении, где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы.

Как сообщает Report, статья опубликована в издании "Исчезнувшая цивилизация".

В период Российской империи село называлось Акерак, Акарак, Акеран, а в советский период - Агарак. С 1995 года оно входит в состав Арагацотнской области Армении. Упоминания о селе встречаются в османских источниках XVI и XVIII веков. С середины XVIII века до российского завоевания оно входило в состав Карпи-басарского магала Иреванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил ее включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Эчмиадзинского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Акерак проживало 318 человек: 166 коренных тюрков и 152 армянина-переселенца из Персии. Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1873 году в селе проживало 388 человек, все – предки азербайджанцев.

Согласно "Сборнику статистических данных о землевладении и способах хозяйства в пяти губерниях Закавказского края" 1899 года, земельной собственностью в селе владели исключительно предки азербайджанцев.

В 1908 году в селе проживало 629 человек, все – предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным данным, в 1918 году село было разгромлено, а жители покинули свои дома.

В это же время в село были заселены армяне из турецких провинций Ван и Битлис. Последствия этнической чистки видны, если сравнить численность тюркских жителей села в предыдущие годы с их численностью по данным переписи населения Советской Армении 1922 года. В 1922 году в селе проживало 483 человека, из них 72 – азербайджанцы.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. В 1930 году был создан Аштаракский район, и село вошло в его состав. По данным армянских и азербайджанских источников советского периода, азербайджанцы проживали в селе до конца 1940-х годов.

В 1926 году в селе проживало 550 человек, из них 74 – азербайджанцы. В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР. В 1949 году 56 азербайджанских жителей села Акерак были принудительно переселены в Азербайджанскую ССР. После депортации упоминания об азербайджанском населении Акерака исчезают. В источниках царского периода упоминается действовавшая в селе мечеть.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе были обнаружены руины мечети XVII века, среди которых найдены предметы с христианской символикой. В наши дни армянская сторона представляет ее как персидский памятник.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" - научно-исследовательский проект, в рамках которого в ходе полевых исследований на территории современной Армении впервые собраны и систематизированы сведения почти о 600 селах, где ранее проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия - кладбища, пиры и мечети.