İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Milli Məclis
    • 27 aprel, 2026
    • 12:12
    MM Azərbaycanla İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə sazişini ratifikasiya edib

    Milli Məclis Azərbaycanla İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə sazişini ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə Sazişi"nin əsas məqsədi qeyd olunan Mərkəzin öz funksiyalarını və vəzifələrini səmərəli şəkildə həyata keçirməsi üçün imkanlar yaratmaq, o cümlədən Nizamnaməyə uyğun olaraq Mərkəzin heyət üzvlərinin işini asanlaşdırmaq və Mərkəz və ev sahibi ölkə arasında əsas münasibətləri tənzimləməkdir.

    Qanun layihəsində vurğulanıb ki, saziş Mərkəzin, o cümlədən onun binasının və heyət üzvlərinin hüquqi statusunu, imtiyazlarını və immunitetlərini müəyyən edir.

    Sazişin müddəalarına əsasən, Mərkəz hüquqi şəxs statusuna və bir sıra səlahiyyətlərə (müqavilələr bağlamaq, daşınmaz və daşınar əmlak əldə etmək, məhkəmələrə müraciət etmək və s) malikdir.

    Bildirilib ki, sazişin digər müddəaları binanın yerləşdiyi yer (Bakı şəhəri), onun saxlanması xərcləri, kommunal xərclər, təhlükəsizlik, sanitar tələblər, fövqəladə hallar zamanı hərəkətlər, binanın və arxivin toxunulmazlığı, əmlak, fond aktivlər, azadolmalar, heyətin immunitet və imtiyazları, yaşayış imkanları, viza və s. məsələləri tənzimləyir.

    Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
    Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Центром чистой энергии ОЭС

    Son xəbərlər

    13:06

    Göygöldə 62 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    13:05

    Andrey Babiş: Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    13:03

    Pəncərə silən 41 yaşlı qadın 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    13:01

    İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edir

    Xarici siyasət
    12:58

    Deputat: "Lizinq əməliyyatları üzrə vergi təşviqlərinə ehtiyac var"

    Maliyyə
    12:58

    Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    12:57

    Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz var

    Daxili siyasət
    12:57
    Foto

    İlham Əliyev və Andrey Babiş mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    12:47

    Azərbaycan minifutbol yığması Monteneqroya yollanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti