Парламент ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой
Милли Меджлис
- 16 декабря, 2025
- 12:16
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой.
Report сообщает, что в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
