Парламент ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой.

Report сообщает, что в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в одном чтении.