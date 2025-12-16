Парламент ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Милли Меджлис ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой.

    Report сообщает, что в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".

    После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

