WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Parlament Azərbaycanla Ruanda arasında hava əlaqəsinin qurulmasına dair sazişi ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:06
    Parlament Azərbaycanla Ruanda arasında hava əlaqəsinin qurulmasına dair sazişi ratifikasiya edib

    Milli Məclis Azərbaycanla Ruanda arasında hava əlaqəsinin qurulmasına dair sazişi ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə" qanunun layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis Azərbaycan Ruanda saziş ratifikasiya
    Парламент ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой

    Son xəbərlər

    12:29

    Dövlət rüsumlarından azad şəxslər barədə vahid elektron reyestrin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:28

    Dövlət qulluğunun hüquqi və sosial təminatına dair bir sıra tənzimləmələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:25

    Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası isti havalarda keçirilən oyunlarla bağlı yeni qaydaları təsdiqləyib

    Fərdi
    12:23

    Maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulması ilə bağlı dəyişikliklər ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, bəzi rayonlarda isə arabir yağıntı olacaq

    Ekologiya
    12:20

    MM dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini ilk oxunuşda təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:20

    Moskvada şagirdi qətlə yetirən yeniyetmə "destruktiv gənclər hərəkatı"nın fəalıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:19

    İqor Zubcu: Moldova-Azərbaycan əməkdaşlığı gələcəkdə birgə layihələrin icrasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    12:16

    Gürcü spiker: Trampın BBC-yə qarşı iddiası bizim mövqeyimizi gücləndirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti