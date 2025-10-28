Парламент Азербайджана примет заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы
Милли Меджлис
- 28 октября, 2025
- 16:20
Милли Меджлис распространит заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 ноября.
Как сообщает Report, вопрос включен в повестку дня пленарного заседания парламента, которое состоится 31 октября.
На заседании планируется обсудить 11 вопросов.
