    Парламент Азербайджана примет заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2025
    • 16:20
    Милли Меджлис распространит заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 ноября.

    Как сообщает Report, вопрос включен в повестку дня пленарного заседания парламента, которое состоится 31 октября.

    На заседании планируется обсудить 11 вопросов.

    Милли Меджлис День Победы заявление
    Parlament Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayacaq
    Azerbaijani Parliament to issue statement on fifth anniversary of Victory Day

