Parlament Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayacaq
Milli Məclis
- 28 oktyabr, 2025
- 16:12
Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin oktyabrın 31-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə məsələ daxil edilib.
