    Parlament Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayacaq

    Milli Məclis
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:12
    Parlament Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayacaq

    Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin oktyabrın 31-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə məsələ daxil edilib.

    Milli Məclis 8 noyabr Zəfər Günü bəyanat
    Парламент Азербайджана примет заявление в связи с пятой годовщиной Дня Победы
    Azerbaijani Parliament to issue statement on fifth anniversary of Victory Day

