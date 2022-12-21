Будут освобождены от должности 3 судьи Бакинского апелляционного суда

Будут освобождены от должности 3 судьи Бакинского апелляционного суда.

Будут освобождены от должности 3 судьи Бакинского апелляционного суда.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Закон "О судах и судьях".

Согласно поправкам, освобождаются от должности судьи Бакинского апелляционного суда следующие лица:

- Керимли Ильхам Азиз оглу;

- Гасымов Фаиг Адиль оглу;

- Магеррамова Шейда Адалят гызы.

Проект поправок к закону был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.