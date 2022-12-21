Будут освобождены от должности 3 судьи Бакинского апелляционного суда.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Закон "О судах и судьях".
Согласно поправкам, освобождаются от должности судьи Бакинского апелляционного суда следующие лица:
- Керимли Ильхам Азиз оглу;
- Гасымов Фаиг Адиль оглу;
- Магеррамова Шейда Адалят гызы.
Проект поправок к закону был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. После обсуждения проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.