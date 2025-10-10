Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии пройдет 17 октября.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания.

Она отметила, что дополнительная информация о повестке заседания будет предоставлена позже.