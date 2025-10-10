Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 16:16
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии пройдет 17 октября.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания.

    Она отметила, что дополнительная информация о повестке заседания будет предоставлена позже.

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək

