Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək
Milli Məclis
- 10 oktyabr, 2025
- 16:12
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova bugünkü plenar iclasın yekununda məlumat verib.
O qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
