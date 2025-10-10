İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:12
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova bugünkü plenar iclasın yekununda məlumat verib.

    O qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября

