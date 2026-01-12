Комитеты ММ начнут работу с 16 января
Милли Меджлис
- 12 января, 2026
- 10:23
Первое заседание парламентских комитетов в рамках весенней сессии Милли Меджлиса 2026 года состоится 16 января.
Как сообщает Report, весенняя сессия парламента начнется с заседания Комитета по региональным вопросам.
Повестка дня заседания включает отчет о работе, проделанной комитетом в течение осенней сессии 2025 года, и проект плана работы на весеннюю сессию.
Напомним, что каникулы депутатов Милли Меджлиса заканчиваются 15 января.
