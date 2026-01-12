Комитеты ММ начнут работу с 16 января

Первое заседание парламентских комитетов в рамках весенней сессии Милли Меджлиса 2026 года состоится 16 января.

Как сообщает Report, весенняя сессия парламента начнется с заседания Комитета по региональным вопросам.

Повестка дня заседания включает отчет о работе, проделанной комитетом в течение осенней сессии 2025 года, и проект плана работы на весеннюю сессию.

Напомним, что каникулы депутатов Милли Меджлиса заканчиваются 15 января.