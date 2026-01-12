Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Комитеты ММ начнут работу с 16 января

    Милли Меджлис
    • 12 января, 2026
    • 10:23
    Комитеты ММ начнут работу с 16 января

    Первое заседание парламентских комитетов в рамках весенней сессии Милли Меджлиса 2026 года состоится 16 января.

    Как сообщает Report, весенняя сессия парламента начнется с заседания Комитета по региональным вопросам.

    Повестка дня заседания включает отчет о работе, проделанной комитетом в течение осенней сессии 2025 года, и проект плана работы на весеннюю сессию.

    Напомним, что каникулы депутатов Милли Меджлиса заканчиваются 15 января.

    Милли Меджлис Комитет по региональным вопросам весенняя сессия
    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcək
    Azerbaijani Parliament's 2026 spring session committee meetings to begin on January 16

    Последние новости

    11:00

    Стоимость золота и серебра обновили исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    10:51

    В Баку 71-летняя женщина стала жертвой угарного газа

    Происшествия
    10:45
    Фото

    Омбудсмен провел мониторинг соблюдения принципа равенства в футболе

    Внутренняя политика
    10:39

    ЦИК Азербайджана начал принимать годовые финансовые отчеты политпартий

    Внутренняя политика
    10:30

    КНБ Казахстана задержал одного из руководителей департамента госдоходов

    В регионе
    10:23

    Комитеты ММ начнут работу с 16 января

    Милли Меджлис
    10:23

    Запущен пассажирский поезд по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

    Инфраструктура
    10:18
    Фото

    В БГУ впервые в Азербайджане введено преподавание агрострахования

    АПК
    10:11

    У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей