    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:10
    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcək

    Milli Məclisin 2026-cı il yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, parlamentin yaz sessiyası Regional məsələlər komitəsinin iclası ilə başlayacaq.

    Komitə iclasının gündəliyinə 2025-ci ilin payız sessiyası dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabat və yaz sessiyası üçün iş planının layihəsi daxil edilib.

    Xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatlarının tətil müddəti yanvarın 15-də başa çatacaq.

    Parlamentin Daxili Nizamnaməsinə əsasən yaz sessiyası fevralın 1-də başlanır və mayın 31-dək davam edir. Bu il fevralın 1-i bazar gününə təsadüf etdiyindən parlamentin yaz sessiyası ayın 2-dən başlayacaq.

    Комитеты ММ начнут работу с 16 января
    Azerbaijani Parliament's 2026 spring session committee meetings to begin on January 16

