    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 25 ноября, 2025
    • 11:08
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.

    В их числе ратификация соглашений о взаимной отмене виз, подписанных Азербайджаном с рядом стран: с Мальдивами для владельцев общегражданских паспортов, с Анголой , Джибути, Доминиканской Республикой, Гвинеей-Бисау и Суринамом - для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также с Бахрейном для обладателей дипломатических паспортов.

    Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb
    Azerbaijani parliament holds another plenary meeting of autumn session

