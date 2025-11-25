Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.

В их числе ратификация соглашений о взаимной отмене виз, подписанных Азербайджаном с рядом стран: с Мальдивами для владельцев общегражданских паспортов, с Анголой , Джибути, Доминиканской Республикой, Гвинеей-Бисау и Суринамом - для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также с Бахрейном для обладателей дипломатических паспортов.

Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.